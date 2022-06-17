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На трассе Красноярск – Енисейск будет отремонтирован пункт весогабаритного контроля

Главная Общество
Красноярск
17:10 17 Июня 2022
дороги, грузовики, в красноярском крае, строительство
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По официальной информации пресс-службы правительства края, отремонтировать планируют пункт на 41 км трассы Красноярск – Енисейск, которая расположена в Сухобузимском районе.

В рамках запланированных работ специалисты восстановят работу датчиков измерения в дороге и различных компонентов комплекса. Кроме того, подрядчику предстоит интегрировать программное обеспечение «Паутина».

Также власти региона планируют в текущем голу ввести в запуск два пункта весового контроля на региональных дорогах. Первый пункт расположен на 281 км автодороги Красноярск – Енисейск. На данный момент он функционирует в тестовом режиме.

Еще один пункт находится на 296 км маршрута Канск – Абан – Богучаны в Богучанском районе. Все работы планируется завершить к июлю, однако на протяжении нескольких месяцев пункт будет тестироваться.

Добавим, что комплексы устанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», мероприятия которого в Красноярском крае курирует глава региона Александр Усс.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Красноярского края

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