Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») стало одним из победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда. Мероприятие традиционно проводится администрацией Красноярска совместно с Союзом промышленников и предпринимателей региона, Федерацией профсоюзов края.

В конкурсе приняли участие 197 организаций всех форм собственности, из них 133 – учреждения социальной сферы, остальные 64 – компании, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, строительства и телевещания.

Торжественная церемония награждения лучших предприятий в области социального партнерства и охраны труда по итогам 2021 года состоялась в администрации Красноярска. Коллективу ООО «Комбинат «Волна» вручен диплом главы города за III место в номинации «Промышленность».

Победителей поздравил первый заместитель главы города – руководитель департамента финансов Роман Одинцов. «На ваших предприятиях отлажена эффективная система взаимодействия работников и работодателей, что позволяет качественно решать большой спектр общих задач, – обратился он к лидерам смотра-конкурса. – Очевидно, что комфортные условия труда, стабильность в трудовых коллективах – один из важнейших факторов развития предприятий и учреждений. Спасибо вам за активность и высокие результаты работы!»

В ежегодном смотре-конкурсе комбинат «Волна» участвует на протяжении многих лет и нередко занимает призовые места. «Приятно получить высокую оценку городских властей за достижения предприятия в столь значимой сфере. На комбинате «Волна» всегда уделяется большое внимание решению социально-трудовых вопросов, развитию и совершенствованию системы социального партнерства. Улучшение условий и охраны труда, повышение культуры производства остаются в приоритете, независимо от внешних обстоятельств», – прокомментировал итоги мероприятия управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Владимир Геберлейн.

Фото: пресс-служба АО «ХК «Сибцем»

По материалам пресс-службы АО «ХК «Сибцем»