17 июня
Красноярск
погода +24 °C
56.71
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда

Главная Общество
Красноярск
15:21 17 Июня 2022
конкурс, соревнования, предприятие, труд, профессия, сотрудники
версия для печати Ico_print

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») стало одним из победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда. Мероприятие традиционно проводится администрацией Красноярска совместно с Союзом промышленников и предпринимателей региона, Федерацией профсоюзов края.

В конкурсе приняли участие 197 организаций всех форм собственности, из них 133 – учреждения социальной сферы, остальные 64 – компании, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, строительства и телевещания.

Торжественная церемония награждения лучших предприятий в области социального партнерства и охраны труда по итогам 2021 года состоялась в администрации Красноярска. Коллективу ООО «Комбинат «Волна» вручен диплом главы города за III место в номинации «Промышленность».

Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда

Победителей поздравил первый заместитель главы города – руководитель департамента финансов Роман Одинцов. «На ваших предприятиях отлажена эффективная система взаимодействия работников и работодателей, что позволяет качественно решать большой спектр общих задач, – обратился он к лидерам смотра-конкурса. – Очевидно, что комфортные условия труда, стабильность в трудовых коллективах – один из важнейших факторов развития предприятий и учреждений. Спасибо вам за активность и высокие результаты работы!»

В ежегодном смотре-конкурсе комбинат «Волна» участвует на протяжении многих лет и нередко занимает призовые места. «Приятно получить высокую оценку городских властей за достижения предприятия в столь значимой сфере. На комбинате «Волна» всегда уделяется большое внимание решению социально-трудовых вопросов, развитию и совершенствованию системы социального партнерства. Улучшение условий и охраны труда, повышение культуры производства остаются в приоритете, независимо от внешних обстоятельств», – прокомментировал итоги мероприятия управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Владимир Геберлейн.

Фото: пресс-служба АО «ХК «Сибцем»
По материалам пресс-службы АО «ХК «Сибцем»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на ул. Маерчака появятся 8 арт-объектов

В Красноярске на ул. Маерчака появятся 8 арт-объектов

17 Июня 2022 г.
Они будут идентифицировать образовательные учреждения
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 35 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 35 человек

17 Июня 2022 г.
Госпитализирован за сутки 41 житель
Новости Красноярска: Красноярские депутаты добились строительства дороги к детскому саду

Красноярские депутаты добились строительства дороги к детскому саду

17 Июня 2022 г.
Работы начались весной нынешнего года
Новости Красноярска: На трассе Красноярск – Енисейск будет отремонтирован пункт весогабаритного контроля

На трассе Красноярск – Енисейск будет отремонтирован пункт весогабаритного контроля

17 Июня 2022 г.
В Красноярском крае на Енисейском тракте будет отремонтирован пункт весогабаритного контроля за большегрузами
Новости Красноярска: Следователи ищут в Красноярске подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины

Следователи ищут в Красноярске подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины

17 Июня 2022 г.
В Красноярске ведутся поиски неизвестного мужчины, которого подозревают в убийстве
Новости Красноярска: Жителя Красноярского края арестовали за оправдание терроризма

Жителя Красноярского края арестовали за оправдание терроризма

17 Июня 2022 г.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Новости компаний
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы на Audi устроили конфликт со стрельбой

Красноярцы на Audi устроили конфликт со стрельбой

15 Июня 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося и личности мужчин
Новости Красноярска: С 1 июля в Красноярском крае увеличатся тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в Красноярском крае увеличатся тарифы на коммунальные услуги

15 Июня 2022 г.
Рост платы по коммунальным услугам в Красноярске и Канске увеличится на 6,7 %
Новости Красноярска: В Красноярске выпал град

В Красноярске выпал град

16 Июня 2022 г.
Ожидается ветер до 25 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru