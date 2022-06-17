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В Красноярске из-за выступления группы «Любэ» запретят парковки и перекроют часть улицы

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Красноярск
15:45 17 Июня 2022
общество, красноярск, концерт, ограничения, движение
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В 20:00 на Театральной площади выступит группы «Любэ». Посетить мероприятие может любой желающий. Вход свободный.

Въезд на парковочные зоны будет временно запрещён между гостиницей «Novotel» и Красноярским государственным театром оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, между театром и строящимся зданием на ул. Перенсона 2/1, а также возле «Евразия» и гостиницы «Красноярск» со стороны ул. Вейнбаума.

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям приезжать на концерт заблаговременно, парковать автомобили в разрешённых местах и на специально организованных парковочных зонах на ул. Дубровинского, в районе Красноярского речного вокзала, напротив Центрального парка и т.д.

Во время концерта территория напротив театра будет огорожена. Зрителям нужно будет пройти через контрольно-пропускные пункты со стороны ул. Перенсона, ул. Вейнбаума и ул. Дубровинского.

Стоять и смотреть концерт на пешеходном мосту напротив городской администрации будет запрещено.

Кроме того, схема движения и парковки транспорта на пр. Мира, ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата будет изменена для обеспечения безопасности при проведении мероприятий проекта «В центре Мира».

Ограничения будут действовать с 17 июня 20:30 до 19 июня 23:00.

Пешеходными станут участки пр. Мира от ул. Перенсона до ул. Диктатуры Пролетариата и от ул. Диктатуры Пролетариата до здания по пр. Мира, 108, а также по ул. Кирова от здания по ул. Кирова, 23 (бывшее кафе «Big Yorker») до ул. Карла Маркса.

Для того, чтобы жители домов и сотрудники офисов могли заезжать во дворы часть ул. Кирова (от ул. Ленина до здания по ул. Кирова, 23) временно станет двусторонней. Заезжать туда смогут только те, кто живёт или работает на данном участке.

Также накануне мероприятий, с 18:00 17 июня до 23:00 19 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

  • по пр. Мира (от ул. Перенсона до ул. Обороны);
  • по ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Карла Маркса).

А с 00:00 часов 18 июня до 24:00 19 июня парковаться запретят на ул. Диктатуры Пролетариата (от пр. Мира до ул. Ленина).

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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