Жителей Красноярска просят о помощи в поисках пропавшей 17-летней девушки

Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, информацию о пропаже несовершеннолетней сообщила воспитатель студенческого общежития одного из техникумов. По словам женщины, девушка не явилась в общежитие к 23:00 и перестала отвечать на звонки.

В связи с пропажей девушки правоохранители пытаются установить ее месторасположение, опрашивают ее друзей и знакомых.

Приметы 17-летней студентки: рост около 165 см, глаза серо-голубого цвета, темно-русые и длинные волосы. В момент пропажи на ней была куртка черного цвета, бежевая кофта, голубые штаны и кроссовки розового цвета.

Добавим, что если вам станет что-либо известно о судьбе пропавшей, сообщите по номерам: 262-11-77 или по телефону «02».

Фото: t.me/PPDKRSK24