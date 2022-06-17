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На Петербургском форуме «Норникель» заключил два соглашения о развитии энергетических активов

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Красноярск
15:12 17 Июня 2022
компания, соглашение, санкт-петербург, в красноярском крае, общество, экология, экономический форум, энергетика
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«Норникель» в ходе Петербургского международного экономического форума заключил два соглашения, направленные на развитие энергетических активов.

Первое соглашение предполагает передачу оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системой Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа филиалу АО «СО ЕЭС» — Красноярскому региональному диспетчерскому управлению в соответствии с принятыми 11 июня изменениями в ФЗ «Об электроэнергетике». Документ подписали вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Фёдоров и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

Переход будет постепенный до конца 2023 года.

Одна из главных задач соглашения — распространить в изолированной энергосистеме общие принципы и стандарты, существующие в Единой энергетической системе России. Проект предусматривает сложные технологические решения. Провести переход необходимо планово: отстроить технологии, создать цифровые двойники энергосистемы, дополнительно обучить персонал, построить сети связи. Предстоит масштабная работа, — отметил Фёдор Опадчий.

Второе соглашение «Норникель» подписал с электросетевой компанией ПАО «Россети Северо-Запад».

«Норникель» полностью откажется от использования мазута на своей промышленной площадке в Мончегорске. Устаревшую мазутную котельную заменят на современную электрическую, что будет способствовать переходу компании на современные зелёные технологии, а эффект в виде сокращения выбросов СО2 составит до 400 000 т углекислого газа в год.

На Петербургском форуме «Норникель» заключил два соглашения о развитии энергетических активов

Евгений Фёдоров отметил, что данный проект — часть экологической стратегии «Норникеля», а снижение воздействия на окружающую среду — важный шаг на пути к созданию «зелёных» металлов. Также компания существенно повышает эффективность производственных процессов — от снижения расходов на энергоресурс до оптимизации затрат на логистику топлива.

Отметим, что развитие Арктики — один из главных экономических приоритетов страны.

В Арктике реализуется свыше 460 проектов, а объём инвестиций — более 1,3 трлн руб. При этом Арктика обеспечивает запас экологической прочности всей планеты. Замена неэффективных и неэкологичных видов топлива на электроэнергию не только экономически выгодна, но и необходима для охраны окружающей среды, — сказал генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» Артём Пидник. Также он отметил, что компания готова создавать необходимую инфраструктуру.

Подписание соглашения прошло в присутствии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он отметил, что охрана окружающей среды — одна из основных задач, определенных стратегией развития Арктической зоны до 2035 г., подчеркнув важность документа: «Наша цель — развивать инфраструктуру с учетом современных требований, при этом сохраняя уникальность арктических территорий. Очень важно, что подписанное соглашение станет вкладом в сохранение арктической природы в будущем. Освобождение области от мазутной зависимости — стратегическое направление в нашей концепции развития энергетики».

Фото: © «Норникель»

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