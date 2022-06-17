Жителя Красноярского края арестовали за оправдание терроризма

В Красноярском крае арестовали мужчину, призывавшего в соцсетях убивать атеистов, сообщает «КП-Красноярск».

Приверженец радикального ислама публиковал на своей странице видео, фото и тексты с призывом совершать террористические акты в отношении тех, кто не верит в высшие силы. Также он оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации, запрещённой на территории РФ.

Во время мониторинга соцсетей противоправные действия заметили правоохранительные органы. Мужчина арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников