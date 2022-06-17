В Красноярске на ул. Маерчака появятся 8 арт-объектов

В Железнодорожном районе на ул. Маерчака благодаря конкурсу Искра появятся 8 арт-объектов. Об этом пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Железнодорожный район | Красноярск».

На улице установят такие объекты, как: «Каскад», «Стол студента», «Ориентир», «Путь», «Облачный Атлас», «Космос в космосе», «Памятный знак Лиде Прушинской», «МИГ».

Они будут идентифицировать образовательные учреждения в границах кластера улицы.

На данный момент определяют места для расположения МАФов.

Фото: © vk.com/jd_krsk