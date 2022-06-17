В Богучанском районе арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка

Подозреваемому в убийстве подростка в Богучанском районе избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца, рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, 15 июня в Богучанском районе убили 17-летнего подростка.

По версии следствия, 15 июня вечером подозреваемый находился в одном из магазинов ТК (ул. Дружбы с. Чунояр). Он вступил в конфликт с несовершеннолетним. Впоследствии ссора переросла в драку. Злоумышленник купил в магазине нож, которым нанёс подростку в помещении СТО несколько ударов в область грудной клетки. Очевидцы вызвали скорую помощь. Юношу отвезли в больницу, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался.

Фото: © krk.sledcom.ru