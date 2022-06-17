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Боксер из Красноярска Алексей Скомороха стал сильнейшим на международном турнире

Главная Общество
Красноярск
14:45 17 Июня 2022
бокс, спорт, в красноярском крае, губернатор
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Престижные состязания проходят в Санкт-Петербурге в рамках XXV Петербургского экономического форума.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Красноярского края, турнир проводится в формате профессионального бокса в 5 весовых категориях. Первая встреча прошла между командами «Ленинград» и «Сибирь», в которой состоят красноярские спортсмены: Алексей Скомороха, Станислав Сотцков и Александр Хохлов. Отметим, что поддержать спортсменов пришел глава Красноярского края Александр Усси и министр спорта региона Денис Петровский.

Итогом командной встречи стала победа красноярца Алексея Скоморохи, который победил беларуса Александра Родионова единогласным решением судей. Также победу в составе «Сибири» одержал Сергей Слободян из Хакасии. Однако остальные боксеры проиграли своим оппонентам из команды «Ленинград». Итоговый счет первой встречи – 3:2 не в пользу «Сибири».

После победы Алексей Скомороха отметил, что у него получилось сохранить хладнокровие и продемонстрировать на ринге. Также красноярский боксер признался, что главной задачей вот уже много лет является борьба самим с собой. Добавим, что финал пройдет в июле в Москве, в котором сразятся 2 сборные. Призовой фонд турнира – 20 млн рублей.

Ранее Sibnovosti рассказывали об уходе Алексея Ивахова с поста директора ФК «Енисей».

Фото: пресс-служба Министерства спорта Красноярского края 

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