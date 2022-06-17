На ул. Норильская в Красноярске приступили к строительству дороги

В Красноярске на ул. Норильской начали строить дорогу в створе от дома № 44 до границы города.

На данный момент идут земляные работы, которые выполняются таким образом, чтобы к детскому саду № 16 всегда сохранялась транспортная доступность.

Четырёхполосную дорогу планируют ввести в эксплуатацию в октябре, рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

Протяжённость новой дороги будет чуть более 500 метров, по обеим сторонам расположатся тротуары, оборудуют два остановочных павильона и регулируемый пешеходный переход. Также вдоль дороги смонтируют освещение, высадят деревья и кустарники, установят урны.

У границы города, в конце автодороги будет организовано разворотное кольцо для общественного транспорта.