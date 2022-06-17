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Благоустройство сквера в Назарово закончилось уголовным делом

Главная Общество
Красноярск
13:01 17 Июня 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, ущерб, благоустройство
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В Назарово возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц МБУК «КДЦ Юбилейный» при благоустройстве сквера им. М.А. Ладыниной по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в апреле 2021 года по нацпроекту «Жильё и городская среда» между МБУК «КДЦ Юбилейный» в лице заказчика и подрядной организацией заключён муниципальный контракт на благоустройство сквера в 2020-2021 году. Сумма контракта — более 59 млн рублей.

Подрядчик во время выполнения работ без заключения дополнительного соглашения и корректировки сметной стоимости заменил марки опор освещения и светильников. В сентябре 2021 года неустановленные должностные лица КДЦ Юбилейный, зная о замене материалов, подписали акты о приёмке выполненных работ с внесёнными данными об использовании опор освещения и светильников, не использованных фактически.

Из бюджета городского округа на счёт подрядной организации было перечислено более 59 миллионов рублей.

Муниципальному бюджету причинён материальный ущерб — более 2 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © krk.sledcom.ru

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