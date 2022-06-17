Красноярский школьник получил за ЕГЭ по профильной математике 100 баллов

ЕГЭ по базовой математике в Красноярском крае написали 8 480 человек. 3 090 выпускников получили за предмет «5», а 3 531 участник сдал экзамен на «4».

За три часа участники должны были сделать 21 задание, сложностей не было. Но те, кто не сдал предмет, сделают это в резервные дни в июле, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Профильную математику написали 6 257 человек. Пяти участникам до высшего результата не хватило всего двух баллов. 208 выпускников выполнили работу на высокие баллы (свыше 80).

100 баллов получил лишь один участник — ученик красноярской школы № 149 Александр Бабин. Результат никого не удивил, ведь молодой человек последние три года является активным участником и победителем олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней по математике и информатике. В ноябре он стал золотым призёром международного турнира по информатике в составе российской сборной.

Отметим, что в Красноярский край пришли результаты по пяти предметам ЕГЭ. Школы уже могут выдавать аттестаты и праздновать выпускные вечера, так как есть результаты по русскому языку и по математике. Исключения коснутся только медалистов, им необходимо дождаться результатов ЕГЭ по всем сдаваемым предметам.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края