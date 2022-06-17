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РУСАЛ направил на государственную экологическую экспертизу проект перестройки КрАЗа

Главная Общество
Красноярск
11:49 17 Июня 2022
модернизация, предприятие, металлургия, экология, проект
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Проект реконструкции Красноярского алюминиевого завода проходит государственную экологическую экспертизу. РУСАЛ направил пакет документов в Росприроднадзор в конце мая. Процедура займет около двух месяцев.
 
Проект перестройки КрАЗа предусматривает снос половины старых корпусов и строительство двух новых современных, в которых электролизеры будут работать на технологии предварительно обожженного анода. В результате будет существенно уменьшена нагрузка на окружающую среду: согласно проектным расчетам, выбросы бенз(а)пирена в новых корпусах снизятся до нуля, выбросы фторидов – на 2/3.
 
Проект реконструкции КрАЗа и результаты независимой оценки воздействия на окружающую среду успешно прошли общественное обсуждение 15 апреля 2022 года. На слушаниях присутствовало более 400 человек – представители городской администрации, активные граждане, журналисты, общественные деятели, работники КрАЗа.
 
После прохождения экологической экспертизы проекту предстоит Главная государственная экспертиза, во время которой будут детально проверены строительная часть проекта, соблюдение всех действующих нормативов, соответствие оборудования, в том числе экологическое воздействие обновленного производства. Главгосэкспертиза длится 45 дней, результат ожидается в конце октября 2022 года. Следующим шагом станет получение в администрации Красноярска разрешения на строительство.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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