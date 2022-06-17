РУСАЛу нужны инженеры новой формации

В Красноярске прошел круглый стол о проблемах подготовки инженеров для металлургической отрасли, организованный компанией РУСАЛ. В дискуссии приняли участие представители компании, руководители Министерства науки и высшего образования РФ и Сибирского федерального университета, сообщает «Комсомольская Правда».

Почему РУСАЛ инициировал такой разговор? Дефицит высококвалифицированных инженерных кадров существует давно, скажут читатели и будут правы. Но сегодня вопрос можно назвать чрезвычайно актуальным по трем основным причинам.

Во-первых, продолжающийся демографический кризис создает серьёзный кадровый голод во многих отраслях, и металлургия не исключение. На мартовском Красноярском экономическом форуме, где тема кадров стала одной из ведущих, эксперты озвучили количество вакансий в металлургической отрасли – 60 000 (!). Говоря о своих потребностях, РУСАЛ называет цифры пятилетнего прогноза: рабочих и специалистов со средним специальным образованием необходимо 5000, инженеров – выпускников вузов – 3000. В Красноярском крае на алюминиевые заводы ежегодно принимают до 1500 человек.

Во-вторых, экономика современного мира трансформируется с невероятной скоростью. Новая реальность требует не просто инженеров, а сильных инженеров, с новыми профессиональными компетенциями.

И в-третьих, совсем скоро в России начнётся вступительная кампания. Выпускники сдают ЕГЭ и окончательно принимают решение, на кого пойти учиться. «Конечно, на инженеров!» - говорят русаловцы. Но на инженеров будущего - с технологиями четвертой промышленной революции.

Важный нюанс – технологии совершенствуют мир, но придумывают их люди. Поэтому так важно уделять особое внимание образованию, искать одаренных людей и помогать им развивать свои таланты. «Я уверен, что большинство людей рождаются способными, восприимчивыми ко всему новому, - отмечал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. – Но очень важно развить этот дар, чтобы стать по-настоящему талантливым человеком. Ведь талантливый человек в состоянии не только выдвинуть идею, но и побороться за нее, за ее продвижение в жизнь, признавая свои ошибки и учась у коллег и конкурентов».

Когда и как учить?

Любой работодатель хочет получить готового специалиста, обученного с учетом специфики конкретного производства. Сейчас попросту нет времени доучивать и тем более переучивать. Поэтому последнее десятилетие крупные компании очень продуктивно работают с перспективной молодежью – привлекают, мотивируют, обучают задолго до окончания учебных заведений.

- Мир меняется настолько быстро, что заставляет нас как работодателя не ждать годами образовательного результата, а стать участниками процесса. Нужно не подстраивать готовых инженеров под наши задачи, а формировать необходимые профессиональные компетенции на этапе обучения, - отмечает Татьяна Корнева, директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре компании РУСАЛ.

РУСАЛ в вопросах кадровой политики – один из лидеров в стране: ранняя профориентация, едва ли не с детского сада, научные фестивали, всероссийские олимпиады, корпоративные классы в школах и группы в вузах, практика на предприятиях в реальных условиях, производственные экскурсии, совместные научно-исследовательские проекты с высшей школой, стипендиальная программа для студентов.

Многие из этих перечисленных проектов РУСАЛ продумывает и реализует с Сибирским федеральным университетом – опорным вузом компании.

- Договор о долгосрочном сотрудничестве с РУСАЛом в области образования, науки и инноваций действует с 2010 года. Программа обширная, разносторонняя, нацеленная на значимые для отрасли проекты, в том числе связанные с импортозамещением, - рассказывает Владимир Баранов, директор Института цветных металлов и материаловедения СФУ. - Их результаты – новые материалы, оборудование, технологии - внедряются на предприятиях РУСАЛа, а студенты из научно-исследовательских команд после окончания вуза становятся сотрудниками компании.

Традицию поддержки науки и развития сотрудничества с учебными заведениями Сибири много лет назад заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Время и люди дают идеи, их поддержка меценатами рождает уникальные проекты.

Например, сегодня невозможно представить инженеров будущего, будь он металлург или эколог, без IT-компетенций. Год назад Академия IT открылась в Иркутске, теперь программа стартует и в Красноярске. Студенты получат возможность пройти качественную, углублённую подготовку по IT-специальностям металлургического и энергетического секторов бизнеса.

- Процесс подготовки этого проекта занял несколько лет, он масштабный, системный. 120 студентов IT-направлений СФУ будут в течение трех лет дополнительно к своему образовательному курсу обучаться в Академии IT. Уже подано 140 заявок, состоится конкурсный отбор, - уточняет Денис Капулин, директор Института космических и информационных технологий СФУ.

«Академики» получат массу преференций: участие в реальных IT-проектах РУСАЛа, обучение приглашенными спикерами – экспертами в области информационных технологий, практика на предприятиях алюминиевого дивизиона, дополнительная стипендия 10 000 рублей, диплом с гарантией трудоустройства в РУСАЛ.

О чем должен знать студент

Однако вызовы времени требуют глобальных, системных подходов и объединения всех заинтересованных сторон – государства, высшей школы, бизнеса. Принципиальный вопрос – чему учить и как.

– Чтобы быть сегодня конкурентоспособными, нам требуются инженерные кадры новой формации и самых разных специальностей, - говорит Андрей Назаров, директор по персоналу Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ. - Знать, куда движется отрасль, - принципиальный вопрос для современных образовательных программ подготовки студентов. Говоря о том, какие инженеры и под какие задачи нам нужны сегодня, я бы выделил три ключевых направления развития нашей компании:

Первое - ESG-повестка. Речь об экологической перестройке – переходе на современную и экологичную технологию производства алюминия. Еще один тренд ЕSG - управление отходами. Стратегия компании предусматривает переход на экономику замкнутого цикла до 2030 года. Чтобы все это реализовать, нужные научные подходы, технологии, оборудование.

Вторым нашим стратегическим направлением развития являются новые виды продукции c добавленной стоимостью. В Красноярске сегодня на базе Инженерно-технологического центра РУСАЛа действует опытно-промышленный литейный комплекс, где разрабатываются новые сплавы и новые технологии. А поскольку мы хотим быть поставщиком приоритетного выбора для покупателей нашей продукции, то это диктует и качество, и скорость разработки новых сплавов, пробных партий, сертификатов.

И третий, не менее важный тренд, - повышение общей эффективности. Это цифровизация, автоматизация бизнес-процессов компании, начиная от поставки сырья до отгрузки в портах готовой продукции. Это машинное зрение и роботизация целого ряда процессов, ЗD-технологии - все это активно в РУСАЛе развивается. К примеру, ЗD-печать некоторых критичных видов технических элементов в рамках импортозамещения. Плюс мы внедряем проекты по управлению производством алюминия с применением BigData, беспилотных аппаратов.

Инженерная школа будущего

- Сегодня мы находимся в укладе автоматизированного производства, а наша задача - к 2030 году перейти на интеллектуальные системы. В этой логике мы должны уйти от линейного технолога, отчасти пересмотреть кайдзен-технологии и материалы, перейти к инженеру сплавов и в итоге выйти на конструктора процессов, - образно формулирует цель проректор по учебной работе СФУ Денис Гуц.

Как раз для того, чтобы перестроить обучение инженеров в соответствии с современными реалиями, с нынешнего года запущен федеральный проект «Передовые инженерные школы». Его цель – обеспечить высокопроизводительные, экспортноориентированные отрасли экономики страны квалифицированными кадрами. Задача - создание инфраструктуры для подготовки студентов с современными, высотехнологичными компетенциями.

К 2024 году в российских вузах будет создано 30 таких школ, 100 научно-технических и экспериментальных лабораторий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными системами и специализированным прикладным программным обеспечением, создано 100 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями.

Выступавший на круглом столе заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Алексей Левченко сообщил о результатах приема заявок от вузов в проект «Передовые инженерные школы».

- Ключевой момент - подготовка инженерных кадров в этих вузах будет проходить в партнерстве с ведущими технологическими компаниями, - отмечает Алексей Левченко. - Интерес к новому проекту высокий. На участие в конкурсном отборе мы получили от университетов 91 заявку.

Результаты станут известны в конце июня. В отборе на создание передовой инженерной школы участвует и Сибирский федеральный университет. Заявка СФУ подготовлена совместно с компанией РУСАЛ. СФУ и РУСАЛ намерены реализовать научно-технологические проекты, способные решать перспективные задачи отрасли – достижение углеродной нейтральности, сокращение промышленных отходов и расширение сфер потребления алюминия.

Задача - более чем амбициозная, но решаемая. Ректор СФУ Максим Румянцев обещает, что к 2030 году красноярская передовая инженерная школа должна стать центром компетенций мирового уровня в области прикладных и фундаментальных исследований в цветной металлургии, а ее выпускники – инженерной элитой отрасли. Таким все задачи по плечу.

Посмотреть круглый стол можно здесь.

По материалам «Комсомольской Правды»

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