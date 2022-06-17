Личность избившего велосипедиста водителя такси установила полиция Красноярска

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю 17 июня, 24-летний водитель Skoda заехал на пешеходные дорожки в районе дома №47 на Калинина. В результате велосипедисты попросили водителя такси убрать транспортное средство, после чего начался конфликт.

В результате ссоры таксист ударил одного из велосипедистов, который заявил об инциденте в правоохранительные органы. В связи с произошедшим на водителя такси был составлен протокол об административном правонарушении.

Также стало известно о том, что 52-летний велосипедист написал заявление о причинении ему телесных повреждений. Пострадавшему предстоит пройти медобследование.

Фото: vk.com/kraschp