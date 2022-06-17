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В Красноярском крае увеличится количество пунктов выдачи заказов Ozon

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Красноярск
12:32 17 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, санкт-петербург, экономический форум, экономика, развитие
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Во время Петербургского международного экономического форума губернатор Красноярского края Александр Усс и управляющий директор ООО «Интернет решения» Сергей Беляков обсудили перспективы развития интернет-площадки «Озон» в регионе.

Как сообщают на сайте регионального правительства, были обсуждены перспективы расширения сети пунктов выдачи заказов в районах. А также внедрение в Красноярске сервиса быстрой доставки «Озон Экспресс», что позволит создать более 120 рабочих мест и выйти на площадку местным товаропроизводителям.

Конечно, тогда потребуется строительство крупного транспортно-логистического центра. В качестве перспективной площадки может стать особая экономическая зона, сформированная на базе красноярского аэропорта и аэропорта Черемшанка.

— Для жителей Красноярска будет полезно, если «Озон Экспресс» заработает у нас, что даст местным товаропроизводителям дополнительную возможность для сбыта. Это должно быть увязано с производством собственной продукции и созданием серьёзной складской инфраструктуры, естественно мы готовы подобрать площадки для строительства, если у «Озона» появится потребность в создании в Красноярске распределительного или логистического центра, -  сказал Александр Усс.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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