В Красноярском крае за сутки потушили 12 лесных пожаров

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 201 га. Очаги возгораний действовали в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах и Дивногорске.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

На 17 июня в Красноярском крае действуют 9 лесных пожаров на площади 76 га в Богучанском, Нижнеингашском, Эвенкийском, Кежемском и Ермаковском районах, сообщается на сайте регионального правительства. Остановлено распространение огня на площади 30 га. Ликвидируют пожары 187 человек и 27 единиц техники.

На севере из-за неблагоприятных метеорологических прогнозов усилили лесопожарную группировку в связи с неблагоприятными метеорологическими прогнозами. Туда дополнительно направили 50 специалистов наземной службы краевого Лесопожарного центра, базироваться они будут в Богучанском и Кежемском районах. Ранее туда уже перебросили более 60 десантников-пожарных.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению, сообщают на сайте регионального правительства. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок