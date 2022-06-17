Трамвайный маршрут №5 будет курсировать на выходных в Красноярске по временной схеме

В городской администрации объяснили, что изменения непосредственно связаны с ремонтом на перекрестке улиц Мичурина и Щорса.

В этой связи трамваи №5 будут курсировать следующему маршруту: Предмостная площадь – Красраб – Московская – Мичурина – Щорса – 60 лет Октября – Матросова – Предмостная.

Отметим, что трамваи №5 начнут следовать по измененному маршруту с 23:00 17 июня до 23:00 18 июня.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что у 3 троллейбусных маршрутов будет изменена схема движения.

Фото: © admkrsk.ru