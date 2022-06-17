В красноярском пляж-парке «Прищепка» заработали ещё два бассейна

В Красноярском парке «Прищепка» заработали четыре бассейна. Зоны для купания открыли 16 июня, рассказал директор парка МАУ «Роев ручей» Андрей Горбань. Глубина большого бассейна — 1,3 м, а маленького — 0,5 м.

Теперь в парке 4 бассейна.

Площадь «Прищепки» — 4 га. Горбань отмечает, что через несколько лет она увеличится до 25 га. Изменения будут происходить поэтапно. В зоне отдыха обустроили новые дорожки, увеличили число шезлонгов, построили детскую площадку с батутом. Кроме этого, в парке высадили новые деревья и построили парковку на 400 мест.

Напомним, билет для детей от 3 до 6 лет стоит 600 рублей, от 7 до 13 — 800 руб., от 14 – 1 000 руб. После 17:00 стоимость входа на 200 рублей меньше.

Для детей с сбой нужно брать свидетельство о рождении.