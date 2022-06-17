В Красноярске 15 бывших полицейских получали взятки

Расследование уголовного дела по обвинению 15 сотрудников полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю, состоящих в организованной группе, продолжается.

8 фигурантам предъявлено обвинение в совершении 3-х эпизодов преступлений по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, 4-х эпизодов преступлений по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, 2-х эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Во время следствия с 8 обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. В отношении 7 фигурантов уголовные дела направлены на рассмотрение в суд, а в отношении 1 — в прокуратуру.

С марта 2019 по март 2020 года за взятки в размере от 2 до 75 тысяч рублей полицейские «помогали» физлицам и ИП, которые занимались перевозкой грузов.

Обвиняемые за денежное вознаграждение обеспечивали беспрепятственный проезд их транспорта, двигающегося с нарушением ПДД, непривликали к административной ответственности и прекратили производства по делам об административных правонарушениях.

Были установлены 7 граждан, в том числе руководители коммерческих организаций и ИП, передававшие частями лично и через посредников обвиняемым взятки. В отношении одного из руководителей и работника коммерческой организации возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УПК РФ (посредничество во взяточничестве). Уголовные дела находятся в суде. Остальные взяткодатели освобождены от уголовной ответственности из-за сотрудничества со следствием.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, установлено более 200 фактов преступной деятельности обвиняемых.

Во время расследования при содействии УФСБ России по Красноярскому краю выявлена преступная деятельность другой организованной группы из шести полицейских. Они обвиняются в совершении 7-ми эпизодов преступлений по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

С января по ноябрь 2019 года 6 участников организованной группы получали взятки от 50 до 80 тысяч рублей от водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, за непривлечение их к ответственности.

Уголовные дела в отношении шести членов организованной группы, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, рассматриваются судом.

Фото: © sledcom.ru