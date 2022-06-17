В кинотеатрах Красноярска стартовали кинопоказы «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

В Красноярске кинотеатры «Эпицентр» и «Луч» объявили о старте показов нового фильма о «Бэтмене». Костюм «темного рыцаря» на себя примерил Роберт Паттинсон.

Как рассказали в «Эпицентре», показ супергеройского экшна стартовал в четверг, 16 июня.

Также фильм о «Бэтмене» начнет показывать кинотеатр «Луч», который объявил об этом в своих соцсетях. По официальной информации, премьера состоится в пятницу, 17 июня. Как заявили в «Луче», фильм покажут с официальной озвучкой от российских актеров дубляжа.

Добавим, что супергеройский боевик запустили в прокат благодаря договоренностям о системе оплаты с правообладателем.

Фото: vk.com/kinoepicentr