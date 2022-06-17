В Железногорске магазин оштрафовали за продажу расчёски по завышенной цене

В Железногорске магазин «Каприз» ООО «Мир красоты» оштрафовали на 20 тыс. рублей за продажу расчёски по стоимости выше, чем было указано в ценнике. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В ведомство обратился местный житель с жалобой на обсчёт в магазине «Каприз» ООО «Мир красоты». При покупке расчёски «Spider» на кассе с него потребовали на 575 руб. больше, чем на ценнике. Также покупателю отказали вернуть данную сумму.

Виновника привлекли по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ в виде штрафа в 20 тыс. руб.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов