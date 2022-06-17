Экс-пристав из Красноярска получила условный срок за хищение 6,8 млн рублей

По официальным данным краевой прокуратуры, осужденная работала в отделе судебных приставов по Свердловскому районе. В какой-то момент экс-пристав с помощью фальшивых платежных документов начала переводить с депозитного счета подразделения средства на счета других людей, которых она просила снять деньги и отдать их ей.

Так, злоумышленницей было похищено порядка 6,8 млн рублей. В результате экс-пристав была приговорена к лишению свободы условно с испытательным сроком. Решением суда требования прокурора были удовлетворены. Впоследствии на имущество женщины наложили арест.