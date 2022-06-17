9 случаев заболевания сибирским клещевым тифом выявили в Красноярском крае

Как сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале 17 июня, люди с данным заболеванием являются жителями Минусинска, Краснотуранского, Иланского, Ужурского и Курагинского районов.

По официальным данным, сибирским клещевым тифом болеют не только взрослые, но и дети. Так, к примеру, одному из заболевших еще не исполнилось и 2 лет.

Добавим, что вакцины от данного заболевания нет. В этой связи жителя Красноярского края следует соблюдать меры профилактики.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости