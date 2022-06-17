В Красноярском крае 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ЕГЭ по русскому языку в Красноярском крае написали 14 808 человек. Сто баллов получили 23 выпускника. 68 учащимся не хватило 2 балла до максимального результата. 2 506 (почти 17 %) выпускников сдали экзамен на высокие баллы (свыше 80), пишут на сайте правительства Красноярского края.

100 баллов получили 11 выпускников из Красноярска. Кроме того, стобальники есть в Минусинске, Лесосибирске, Норильске, Красноярской Мариинской женской гимназии, в Канском, Козульском, Шарыповском, Ермаковском районов.

Отметим, что в регионе есть две выпускницы из сельских школ, которые получили 200 баллов за два предмета ЕГЭ (по русскому языку и химии) — это Валерия Собецкис из Большеуринской школы Канского района и Елизавета Макарова из Козульской школы № 2.

Напомним, что пока стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, химии, литературе и географии.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков