2,6 млрд рублей потратят власти Красноярска на развитие улично-дорожной сети в 2022 году

Как заявили в городской администрации, на эти цели потратят порядка 2,6 млрд рублей. Планируется, что будет восстановлено, спроектировано и построено 20,7 километров дорог, а также 4 пешеходных перехода. На выделенные средства будет приобретена земля и постройки, которые впоследствии будут изъяты для проведения работ.

В текущем году подрядчики завершат создание развязки в районе Николаевского моста и пешеходного перехода через Калинина.

Также будет дан старт работам по возведению транспортной развязки в мкрн. Тихие зори и реконструкции переулка Боготольский от Копылова до Новосибирской.

Отметим, что в 2 этапа планируется строительство автодороги в районе «Бугач», которую оснастят ливневкой и очистными сооружениями.

Фото: Никиты Алексеева