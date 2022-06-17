17 июня в Красноярском крае ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

17 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, ветер до 20 м/с, грозы, град, предупреждают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В Туруханском, Эвенкийском районах — грозы с порывами ветра до 18 м/с.

На юге Таймырского муниципального района местами порывы восточного ветра 15-18 м/с.

В центральных районах и в Эвенкии местами пожарная опасность IV класса.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков