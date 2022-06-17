Около 17 тысяч рублей получит житель Норильска за некачественную обувь

Как рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора, норильчанин купил зимние полуботинки и при недолгом их использовании понял, что они некачественные. Отметим, что мужчина по состоянию здоровья практически не использовал полуботинки. После этого он провел независимую экспертизу, подтвердившую это.

Спустя год после приобретения товара норильчанин обратился с претензией к продавцу, но возвращать деньги там отказались. В результате был подан иск в суд. Согласно судебному решению норильчанину будет выплачена сумма в размере 16 648 рублей.

Фото: РИА Новости/Андрей Старостин