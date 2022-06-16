В Красноярском крае обнаружено тело второй утонувшей весной девочки

На реке Кан найдено тело второй девочки подростка, которая утонула при переходе по льду.

Напомним, что в апреле 2022 года две школьницы решили погулять по льду реки Кан. При переходе тонкий лед не выдержал, и девочки провалились в реку. Их унесло течением и на поиски девочек ушло около 2 месяцев. Тело первой девочки нашли спустя несколько дней, а вторую обнаружили 16 июня.

Нашел тело второй девочки - мужчина, когда купался в реке. Найдено оно было ниже по течению от места инцидента.

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю назначил судмедэкспертизу.

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю