Известный в Красноярске секонд-хенд "Svalka" закрывается

Красноярский секонд-хенд "Svalka" решил закрыться, но активные горожане начали атаковать социальные сети магазина и организаторов проекта.

Информацию о закрытии ребята из "Свалки" опубликовали в своих соцсетях.

— Свалка закрывается... Мы откладывали этот момент так долго, как только могли. Но неизбежное неизбежно. Уже во вторник Свалка закроется, — пишут создатели.

Но уже сегодня, 16 июня, организатор проекта Алексей Первухин написал в официальных соцсетях "Svalka" ответ неравнодушным людям. В своем письме он говорит, что они хорошенько подумают и решат дальнейшую судьбу магазина, но в ближайшие вторник-среду им придется закрыться.

— После такой ответной реакции мы основательно обдумаем наш дальнейший вклад в осознанное потребление дорогого нам города. Однако на ближайший вторник и среду нам всё равно придётся закрыть Свалку как минимум на генеральную уборку помещения, — пишет Первухин.

Фото: vk.com/svalka_krsk