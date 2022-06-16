16 июня
Красноярск
погода +16 °C
56.87
 
€ 58.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Известный в Красноярске секонд-хенд "Svalka" закрывается

Главная Общество
Красноярск
20:05 16 Июня 2022
общество, красноярск, культура, бизнес, магазины
версия для печати Ico_print

Красноярский секонд-хенд  "Svalka" решил закрыться, но активные горожане начали атаковать социальные сети магазина и организаторов проекта.

Информацию о закрытии ребята из "Свалки" опубликовали в своих соцсетях.

— Свалка закрывается... Мы откладывали этот момент так долго, как только могли. Но неизбежное неизбежно. Уже во вторник Свалка закроется, — пишут создатели.

Известный в Красноярске секонд-хенд "Svalka" закрывается

Но уже сегодня, 16 июня, организатор проекта Алексей Первухин написал в официальных соцсетях "Svalka" ответ неравнодушным людям. В своем письме он говорит, что они хорошенько подумают и решат дальнейшую судьбу магазина, но в ближайшие вторник-среду им придется закрыться. 

— После такой ответной реакции мы основательно обдумаем наш дальнейший вклад в осознанное потребление дорогого нам города. Однако на ближайший вторник и среду нам всё равно придётся закрыть Свалку как минимум на генеральную уборку помещения, — пишет Первухин.

Известный в Красноярске секонд-хенд "Svalka" закрывается

Фото: vk.com/svalka_krsk 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: СПБ биржа организует выход на Гонконгскую биржу

СПБ биржа организует выход на Гонконгскую биржу

16 Июня 2022 г.
В дальнейшем площадка будет доступна всем клиентам
Новости Красноярска: В Красноярском крае обнаружено тело второй утонувшей весной девочки

В Красноярском крае обнаружено тело второй утонувшей весной девочки

16 Июня 2022 г.
Следственный комитет РФ по Красноярскому краю назначил судмедэкспертизу
Новости Красноярска: На сколько хватит запасов инсулина рассказали в Минздраве Красноярского края

На сколько хватит запасов инсулина рассказали в Минздраве Красноярского края

16 Июня 2022 г.
В Красноярском крае выдача инсулина будет проходить без каких-либо трудностей
Новости Красноярска: Директор футбольного «Енисея» Алексей Ивахов объявил о решении покинуть команду

Директор футбольного «Енисея» Алексей Ивахов объявил о решении покинуть команду

16 Июня 2022 г.
Алексей Ивахов решил покинуть пост директора ФК «Енисей» из Красноярска
Новости Красноярска: На Таймыре началась миграция северного оленя

На Таймыре началась миграция северного оленя

16 Июня 2022 г.
В момент переправы животные наиболее уязвимы и этим порой пользуются браконьеры
Новости Красноярска: Новая арена в Омске будет полностью готова к старту сезона КХЛ

Новая арена в Омске будет полностью готова к старту сезона КХЛ

16 Июня 2022 г.
О ходе строительства объекта рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков
Новости компаний
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов в 8 городов России

Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов в 8 городов России

14 Июня 2022 г.
Количество билетов ограничено
Новости Красноярска: С 1 июля в Красноярском крае увеличатся тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в Красноярском крае увеличатся тарифы на коммунальные услуги

15 Июня 2022 г.
Рост платы по коммунальным услугам в Красноярске и Канске увеличится на 6,7 %
Новости Красноярска: В Красноярске проходят съёмки исторического сериала о золотой лихорадке

В Красноярске проходят съёмки исторического сериала о золотой лихорадке

14 Июня 2022 г.
После съёмочная группа переместится в Санкт-Петербург
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru