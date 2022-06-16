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Новая арена в Омске будет полностью готова к старту сезона КХЛ

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Красноярск
17:21 16 Июня 2022
спорт, арена, лед, общество, соревнования
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Матчи нового сезона КХЛ будут проходить в Омске на новой ледовой арене. Об этом на ПМЭФ-2022 заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Официальное название спорткомплекса, который строится в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительствами РФ и Омской области на средства компании и федерального бюджета, – «G-Drive Арена». Его многофункциональность позволит проводить не только домашние матчи омского «Авангарда», но и соревнования по волейболу, единоборствам, баскетболу и другим видам спорта, а также крупные культурные мероприятия.

Глава «Газпром нефти» отметил, что темпы строительства объекта очень высокие. 

– На данный момент готовность составляет 80%, и у нас нет никаких сомнений, что уже летом «Авангард» сможет использовать арену для тренировок, – сказал Александр Дюков. – А в сентябре она будет открыта и для болельщиков.

Фото:© "Газпром нефть"

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