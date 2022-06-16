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Директор футбольного «Енисея» Алексей Ивахов объявил о решении покинуть команду

Главная Общество
Красноярск
17:45 16 Июня 2022
спорт, футбол, енисей, красноярск
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В четверг, 16 июня, было официально объявлено о том, что Алексей Ивахов в ближайшее время уйдет с поста директора футбольного «Енисея». Об этом он объявил футболистам на сборах в «Кратово».

По словам Ивахова, это решение ему далось тяжело, так как он выступал за «Енисей» в качестве футболиста, тренировал его и был менеджером.

Также он признался, что клуб является для него родным домом, в котором были свои бытовые проблемы. Однако все были объединены общей целью, поэтому удалось добиться определенных успехов.

Отметим, что в этом сезоне ФК «Енисей» до последних туров боролся за попадание в зону переходных матчей, которая позволяла выйти в РПЛ. Кроме того, «красноярские львы» впервые в своей истории дошли до полуфинала Кубка России, проиграв московскому «Спартаку».

 Фото: vk.com/fcenisey

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