Директор футбольного «Енисея» Алексей Ивахов объявил о решении покинуть команду

В четверг, 16 июня, было официально объявлено о том, что Алексей Ивахов в ближайшее время уйдет с поста директора футбольного «Енисея». Об этом он объявил футболистам на сборах в «Кратово».

По словам Ивахова, это решение ему далось тяжело, так как он выступал за «Енисей» в качестве футболиста, тренировал его и был менеджером.

Также он признался, что клуб является для него родным домом, в котором были свои бытовые проблемы. Однако все были объединены общей целью, поэтому удалось добиться определенных успехов.

Отметим, что в этом сезоне ФК «Енисей» до последних туров боролся за попадание в зону переходных матчей, которая позволяла выйти в РПЛ. Кроме того, «красноярские львы» впервые в своей истории дошли до полуфинала Кубка России, проиграв московскому «Спартаку».

Фото: vk.com/fcenisey