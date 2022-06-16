На сколько хватит запасов инсулина рассказали в Минздраве Красноярского края

По словам депутата краевого Заксобрания Ильи Зайцева, решение ФАС об увеличении стоимости инсулина в стране не повлияет на его выдачу в регионе.

Как сообщили корреспонденту Sibnovosti в Минздраве Красноярского края, на сегодняшний день в регионе сформирован запас инсулина в зависимости от типа на срок от 6 до 8 месяцев.

«Сейчас проводится процедура закупки инсулина на IV квартал этого года и первые месяцы 2023 года», - заявили в Минздраве края.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в Красноярском крае также создан запас льготных лекарственных препаратов, который рассчитан на срок от 3 до 6 месяцев.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости