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РУСАЛ поддержал проект благоустройства и озеленения пространств отдыха на Торгашинском хребте

Главная Общество
Красноярск
16:32 16 Июня 2022
благоустройство, город, предприятие, конкурс, туризм
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На территории популярной у туристов на Торгашинском хребте в рамках грантового конкурса компании РУСАЛ «Зелёная волна» благоустроили три площадки для отдыха.

Проект реализуется на базе крупнейшего в Красноярске СНТ «Здоровье-Красфарма», а также прилегающих небольших садоводств. Общее количество дачных участков на этой территории – более 2 тысяч. Поэтому места отдыха, благоустроенные в рамках проекта, будут полезны и туристам, и многочисленным дачникам.  

Накануне состоялись высадки деревьев, как финальный этап обустройства общественных зон. В них приняли участие также глава администрации Свердловского района, Алексей Дягилев, и директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона РУСАЛа, Елена Южакова. Всего высажено 30 саженцев деревьев и кустарников, уже установлены 4 большие лавочки и будет установлена ещё одна. Финансирование проекта выделила компания РУСАЛ в рамках грантового конкурса «Зелёная волна», победителями которого стали сотрудники культурно-рекреационного центра «Яркие дела» в прошлом году.

 В рамках проекта определили три пространства у входа на Торгашинский хребет - излюбленное место туристов и гостей города. Первая площадка с панорамным видом на Красноярск расположена на подъёме на Торгашинский хребет от пер.Медицинского.  Здесь отсыпали поверхность, установили «тройную» лавочку, где могут уместиться 8 человек, и положили начало кедровой аллее. Авторы проекта надеются, что деревья сформируют красивый зелёный уголок и будут укреплять склон, защищать его от выветривания и эрозии. Вторая площадка расположена у Саянской лестницы, где высадили плодовые деревца и кустарники. Там также сделали отсыпку, установили «триединую» лавочку, зачистили пространство вокруг лестницы, добавили лестнице перил, сделали удобный ровный сход с верхней площадки. И третья зона отдыха - развилка маршрутов на горы и скалы Красный гребень, Вышка, Диван.

РУСАЛ поддержал проект благоустройства и озеленения пространств отдыха на Торгашинском хребте

 Конкурс экопроектов «Зеленая волна» организован в 2017 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска, и с каждым годом участников становится всё больше. В 2021 году с 1 апреля по 3 мая было принято 247 заявок. Конкурс экологических инициатив  направлен на благоустройство, озеленение территорий, развитие идей общегородского волонтерства, формирование активных сообществ горожан, внедрение новых технологий экопросвещения и экопотребления в разные сферы жизнедеятельности людей в регионах присутствия Компании.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

 

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