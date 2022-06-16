На Таймыре началась миграция северного оленя

На севере Красноярского края охотинспекторы Минэкологии в связи с миграцией диких северных оленей перешли на усиленный режим работы. Путь копытных пролегает от мест зимовок из Эвенкии на Таймыр к местам отёла и нагула.

Инспекторы дежурят на основных путях миграции, особое внимание уделяют водным переправам. Отметим, что именно на реках Хета и Хатанга фиксируются значительные скопления оленей. Им приходится массово преодолевать расстояния до двух и более километров по воде.

По словам специалистов, в момент переправы животные наиболее уязвимы и этим порой пользуются браконьеры.

— Наша главная задача – исключить факты браконьерства, что благоприятно отразится на росте популяции дикого северного оленя, — отмечает Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Отслеживать перемещение животных по территории помогают сотрудники СФУ и ФГБУ «Заповедники Таймыра». Они навешивают на животных специальные ошейники со спутниковыми датчиками слежения, которые позволяют определять основные пути и сроки миграции, динамику перемещений.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края