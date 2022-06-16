После ливня дороги Красноярска затопило

Красноярск затопило из-за сильного ливня.

К примеру, в мкр. Солнечном автомобиль заглох в огромной луже на ул. Славы. Остальные водители не рискуют и объезжают её по встречке, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Наш мкр. Солнечный. Красноярск». На остальных улицах и во дворах тоже водопады и реки. Около ТЦ Солнечный, вода размывает грунт.

В своём Telegram-канале депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев сообщил, что после ливня на ул. Свердловской в районе гипермаркета «Лента» затруднено движение. В ближайшее время машины САТП должны откачать воду.

В ГИБДД водителям советуют выбирать скорость, дистанцию с учётом особенностей дорожного покрытия и видимости. Заезжать в воду нужно на минимальной скорости. Движение должно быть плавным и равномерным, нельзя снижать или увеличивать скорость, тормозить или переключать передачу.

Фото: © Telegram-канал Ильи Зайцева, © vk.com/kras_sunny