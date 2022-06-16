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Амфитеатр со сценой и аллея для прогулок появятся в парке «Зеленый островок» в Шарыпово

Главная Общество
Красноярск
16:45 16 Июня 2022
благоустройство, парк, в красноярском крае, отдых
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За благоустройство данного общественного пространства проголосовало более 3 тыс горожан. Парк преобразится благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городска среда». 
По официальной информации Правительства Красноярского края, в парке «Зеленый островок» можно будет прогуляться по аллее. Также там установят площадку для занятий спортом и юных шарыповчан. Кроме того, в рамках благоустройства в парке появится амфитеатр со сценой, площадка для занятий воркаутом и зона для тихого отдыха. 
Кроме того, «Зеленый островок» ждет масштабное озеленение, которое займет почти 70% всего пространства. Планируется высадить рябину с калиной, ели с березами и сирень. 
Как сообщила замминистра строительства Красноярского края Елены Цитович, контролировать каждый объект будут строго. Так, например, в минувшем году на некоторые муниципалитеты были наложены денежные взыскания за отставание от графика, отсутствие видеокамер и т.д. 
Общая сумма взысканий превысила 17 миллионов рублей. Эти деньги власти направили муниципалитетам, в которых проживает меньше 20 000 человек, а также которые в срок исполнили обязательства по благоустройству.


Фото: пресс-служба Министерства строительства Красноярского края 

 

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