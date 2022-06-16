Амфитеатр со сценой и аллея для прогулок появятся в парке «Зеленый островок» в Шарыпово

За благоустройство данного общественного пространства проголосовало более 3 тыс горожан. Парк преобразится благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городска среда».

По официальной информации Правительства Красноярского края, в парке «Зеленый островок» можно будет прогуляться по аллее. Также там установят площадку для занятий спортом и юных шарыповчан. Кроме того, в рамках благоустройства в парке появится амфитеатр со сценой, площадка для занятий воркаутом и зона для тихого отдыха.

Кроме того, «Зеленый островок» ждет масштабное озеленение, которое займет почти 70% всего пространства. Планируется высадить рябину с калиной, ели с березами и сирень.

Как сообщила замминистра строительства Красноярского края Елены Цитович, контролировать каждый объект будут строго. Так, например, в минувшем году на некоторые муниципалитеты были наложены денежные взыскания за отставание от графика, отсутствие видеокамер и т.д.

Общая сумма взысканий превысила 17 миллионов рублей. Эти деньги власти направили муниципалитетам, в которых проживает меньше 20 000 человек, а также которые в срок исполнили обязательства по благоустройству.



Фото: пресс-служба Министерства строительства Красноярского края