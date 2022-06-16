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Таможенники изъяли 280 килограммов насвая у прилетающих в Красноярск

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Красноярск
17:14 16 Июня 2022
запрет, ввоз, аэропорт, общество, красноярск, таможня
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С начала года сотрудники таможенного поста Аэропорт Красноярск Красноярской таможни выявили 235 фактов нарушения правил провоза табачной и алкогольной продукции для личного пользования.

218 нарушений пришлись на табачную продукцию. Пассажиры в основном из Таджикистана и Узбекистана пытались ввезти 280,5 кг насвая и 2 400 сигарет сверх установленной для личного пользования нормы.

Кроме того, пассажиры пытались провезти алкоголь в большем объёме, чем это разрешено, в 17 случаях (19,3 литра рома, вина и коньяка из Доминиканы и Узбекистана).

Возбуждены дела по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ. Всё незаконно ввезённое было изъято, пишут на сайте Сибирского таможенного управления.

Сотрудники ведомства напоминают, что для личного пользования можно ввозить 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака. Либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

Алкоголь объёмом от 3 до 5 литров необходимо продекларировать, заплатив налоги в размере 10 евро за 1 литр за каждый литр сверх нормы в 3 литра. Более 5 литров спиртного ввозить для себя запрещается.

Фото: © stu.customs.gov.ru

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