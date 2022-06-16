В Красноярском крае «Центр питания» заплатит школьникам за отравление 300 тыс. рублей

Суд обязал КГБУ «Центр питания» выплатить компенсацию морального вреда школьникам, которые отравились в железногорской «Школе космонавтики».

Прокуратура в марте 2021 года провела проверку деятельности КГБУ «Центр питания» из-за массовых обращений учащихся КГАОУ «Школа космонавтики» за медпомощью.

В итоге были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Также установлены факты поражения помещений пищеблока, посуды и готовых блюд возбудителем «стафилококка золотистого», сообщают в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Ведомство направило в суд 10 исков о взыскании компенсации морального вреда. Суд обязал КГБУ «Центр питания» выплатить пострадавшим учащимся компенсацию морального вреда в 300 тыс. рублей.

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