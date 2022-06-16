Рэпер L’ONE выступит с концертом в Красноярске на День молодежи

Как рассказали в соцсетях мэрии, 26 июня, гостей и жителей Красноярска ждет фестиваль, который состоится в рамках проекта «В центре Мира».

На фестивале красноярцев ждут различные мастер-классы, лекции, выступления творческих коллективов со всего региона, а также арт-маркет от Сибирских мастеров и т.д.

Завершится фестиваль концертом известного российского рэпера L’ONE, который выступит на Театральной площади.

Добавим, что посетить мероприятие можно будет с помощью электронного билета, который можно получить на сайте деньмолодёжи2022.рф!

Фото: Никиты Алексеева