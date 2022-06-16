В Красноярском крае из-за риска завоза чумы примут дополнительные меры

С учётом имеющихся рисков завоза и распространения чумы планируется принять дополнительные меры безопасности. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

В силу вступило Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.22 № 17 «О дополнительных мерах по профилактике чумы в Российской Федерации», в соответствии с которым предусматривается проведение ряда мероприятий из-за сохраняющейся угрозы активации природных очагов чумы, а также рисков завоза на территорию России чумы из неблагополучных в эпидемическом отношении стран.

— Также планируются дополнительные меры по повышению настороженности медработников к выявлению случаев чумы и готовности медучреждений с учётом имеющихся рисков завоза и распространения чумы на территории Красноярского края, — пишет Дмитрий Горяев у себя в Telegram-канале.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков