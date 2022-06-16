В Красноярске произошел пожар на подстанции на Свободном

Как рассказали корреспонденту Sibnovosti в пресс-службе МЭС Сибири, из-за локального повреждения оборудования случилось возгорание на подстанции 220 кВ «Октябрьская», которое уже ликвидировали сотрудники подстанции.

Также стало известно о том, что несмотря на технологические нарушения на подстанции, каких-либо ограничений электроснабжения не последовало.

«Все потребители получают электроэнергию в полном объеме», - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что причину случившегося возгорания предстоит установить специальной комиссии.

Фото: t.me/borusio