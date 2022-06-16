РУСАЛ построит современный Центр спортивных единоборств в Красноярске

Мэр Сергей Ерёмин и управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск» Евгений Курьянов подписали соглашение о сотрудничестве в целях строительства Центра спортивных единоборств в Солнечном.



В рамках соглашения компания намерена взять на себя финансирование и контроль проектных и капитальных работ, комплектацию будущего объекта, а администрация, в свою очередь, – обеспечение всех процессов, связанных со строительством и дальнейшей эксплуатацией сооружения.



В спортивном центре планируется организовать занятия всеми видами единоборств, в том числе дзюдо, каратэ, борьбой, боксом. Также на прилегающей территории будет размещено поле для регби с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны, площадки для баскетбола, волейбола, тенниса и воркаута, а также детская зона.





«Одно из приоритетных направлений социальной политики компании – это повышение уровня жизни в городах ответственности. Для нас важно, чтобы территории, где живут наши сотрудники, были тоже комфортны для жизни и для отдыха. Поэтому мы поддерживаем и проекты, стимулирующие интерес к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Новый современный спорткомплекс, уверен, будет востребован и популярен как среди профессиональных спортсменов, так и любителей», – прокомментировал Евгений Курьянов, управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск».





«Искренне рад, что в этом важном деле нас поддерживает компания РУСАЛ. Новый объект, который появится благодаря нашим давним партнёрам, неслучайно разместится рядом с уже действующим спорткомплексом. Это позволит развивать на этой территории единый физкультурно-оздоровительный кластер Солнечного», – сказал Сергей Ерёмин.

Развитие социальной сферы в городах ответственности компании - одна из приоритетных задач, поставленных ранее основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. Подписанное соглашение с администрацией Красноярска для компании уже третье в 2022 году. Все они предусматривают проекты благоустройства и повышения уровня жизни в городе - ремонт дворов в Советском районе на сумму 15 млн рублей, участие в создании общественного пространства «Яблоневый сад» в микрорайоне Покровский на сумму 8 млн рублей. Кроме того, среди знаковых для Красноярска и его жителей проектов компании РУСАЛ - площадь Революции, сквер им. В.И. Сурикова, Исторический квартал и проект реновации Центрального парка.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»