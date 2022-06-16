В Красноярске стартовал капитальный ремонт уличного освещения

В текущем году планируются работы по восстановлению освещения сразу в нескольких переулках пос. Таймыр – Куксинский, Аманатский, Нефтяной и Авамский. Ориентировочно все работы будут завершены осенью.

Запланировано восстановление освещения на Ленинградской и Торговой. Необходимый комплекс мероприятий проведут в пос. Овинный вдоль Становой. Что касается Ленинского района, то новое освещение там появится вдоль пешеходного пути от спортивного комплекса «Здоровый мир» на Пархоменко, 7 до ост. «Поликлиника».

Кроме того, запланирован ремонт вдоль тротуара на Рейдовой, 57 в. Освещение появится между домами на Коломенской 20 и 24, на Красрабе, 66а, 68 и 68а. Еще новые светильники появятся на пути к гимназии №6 на Вавилова, 92. Добавим, что мероприятия по капремонту освещения пройдут на Красной Армии, Абытаевской, Маерчака и Волжской.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf