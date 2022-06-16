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В лесах Красноярского края зафиксировано 15 очагов возгораний

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Красноярск
14:10 16 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 5 лесных пожаров на площади 22 га. Очаги возгораний действовали в Кежемском, Богучанском, Ермаковском и Абанском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

На 16 июня в Красноярском крае действуют 15 лесных пожаров на площади 250 га, сообщается на сайте регионального правительства. Остановлено распространение огня на площади 189 га. Ликвидируют пожары 229 человек и 9 единиц техники.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению, сообщают на сайте регионального правительства. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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