Красноярский «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Определены победители и призеры регионального этапа XI конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводит компания «Ростелеком». Главный приз — умную колонку Капсулу с голосовым помощником Маруся — в номинации «Телевидение» получила красноярская журналистка Эльвира Ефимова за сюжет «IT-коровники в сибирской глубинке» (телеканал «Енисей»).

Третье место в номинации «Печатная пресса» заняла Елена Лалетина за материал «Беспилотник в поле» (газета «Наш Красноярский край»), также третье место досталось блогеру Денису Мукимову из Республики Хакасия за публикацию «Весогабаритный контроль “Ростелекома”».

Всего в этом году представители сибирской медиасферы направили на конкурс 191 работу, в том числе от Красноярского края и Хакасии их поступило 32. Журналисты печатных и электронных изданий рассказывали о современных технологиях, повышающих надои коров и урожайность на полях, испытывали умные домофоны и шлагбаумы, отоваривались в магазине с цифровыми ценниками и разбирались, как обезопасить свои персональные данные.

«Не только количеством, но и качеством своих работ отличаются журналисты Красноярского края и Хакасии. Это сильная команда, которой мы гордимся и идем “вместе в цифровое будущее”. Цифровая трансформация происходит непрерывно во многих сферах жизни, поэтому каждый человек должен знать о появлении новых технологий и возможностей, понимать их суть и пользоваться ими для своего блага. Журналисты и блогеры — это как раз те люди, которые способны грамотно, интересно и доступно рассказывать о сложных, но очень важных вещах», — подчеркнул Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Встреча с журналистами прошла в неформальной обстановке: Красноярский «Ростелеком» предложил на пару часов погрузиться в мир керамики и создать оригинальные сувениры из глины. Веселой участницей творческого процесса стала голосовая помощница Маруся, которая воспроизводила музыку из плейлиста «ВКонтакте» и отвечала на шутливые и каверзные вопросы гостей.

«В своей работе “IT-коровники в сибирской глубинке” я рассказывала о цифровых решениях, которыми успешно пользуются местные аграрии. Казалось бы, где коровник и где цифровое будущее страны? Но они ближе, чем на первый взгляд может показаться. Роботы доят коров, заботятся об их здоровье, помогают производителям выпускать конкурентоспособную продукцию. За полями следят дроны. Системы точного земледелия управляют тракторами и комбайнами. Провести интернет на ферму сегодня такая же необходимость, как провести туда свет и воду. Очень приятно, что жюри высоко отметило мою телепрограмму, учитывая, что конкуренция была довольно высокой», — рассказала Эльвира Ефимова, корреспондент телеканала «Енисей».

Ознакомиться с материалами конкурсантов можно на сайте smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса «Вместе в цифровое будущее»: #eFuture.

Фото: ПАО «Ростелеком»

По материалам ПАО «Ростелеком»