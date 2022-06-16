В Красноярске на Татышеве открываются уличные бассейны

18 июня состоится техническое открытие пляжно-развлекательного комплекса. Полный запуск намечен на 26 июня. К этому времени инвестор завершит все необходимые работы. В этот день состоится торжественное открытие с праздничной программой, музыкой и конкурсами.

Посетителей уже с 18 июня ждут три бассейна с подогревом, большой фудкорд с едой и напитками, кабинки для переодевания и хранения вещей, туалеты, уличный душ, детская площадка и зона отдыха с шезлонгами, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Татышев-парк».

Стоимость входа:

для взрослых — стандарт (шезлонг) с 10:00 1200 рублей; комфорт (шезлонг с матрасом + столик + зонт) — 1500 рублей;

для детей вход — стандарт с 10:00 840 рублей, комфорт 1100 рублей.

Стоимость билетов будет дешевле, если прийти в бассейны после 15:00 и после 18:00.

Фото: © vk.com/ostrovtatyshev