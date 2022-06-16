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Пожарный поезд КрасЖД со станции Чунояр участвует в тушении пожара в поселке Таежный в Богучанском районе

Главная Общество
Красноярск
10:36 16 Июня 2022
пожар, поезд, железные дороги, лес, помощь
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Пожарный поезд со станции Чунояр сегодня, 16 июня, принимает участие в ликвидации крупного пожара в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края.

Здесь на территории местного лесозаготовительного предприятия огнем охвачено порядка 30 тыс. куб.м леса на площади около 2,5 тыс. кв.м. Существует угроза возгорания жилых домов. Также в непосредственной близости к месту пожара находится школа.

Дежурным караулом пожарного поезда развернуто три рабочих линии: одна – для тушения огня, вторая – для защиты жилых построек поселка методом пролива, третья – для заправки водой специализированной техники МЧС.

Пожарный поезд КрасЖД со станции Чунояр участвует в тушении пожара в поселке Таежный в Богучанском районе

Ситуацию осложняет установившаяся в регионе сухая, жаркая погода.

Отметим, в пожарном поезде станции Чунояр сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 140 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

Всего с начала 2022 года пожарные поезда Красноярской магистрали совершили 52 выезда для оказания помощи в тушении возгораний в населенных пунктах, из них 43 – в мае и июне.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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