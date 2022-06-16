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«В общем контексте это смешная история, и съемки проходили весело», - красноярский актер Владимир Копуш о съемках в сериале ТНТ «Милиционер с Рублевки»

Главная Общество
Красноярск
09:56 16 Июня 2022
общество, премьера, кино, актер, сериал
Автор: Яна Цвид
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20 июня в 21:00 в эфире телеканала  ТНТ стартует продолжение приквела нашумевшего сериала «Полицейский с Рублевки» - «Милиционер с Рублевки». Ведущую роль в одном из эпизодов сериала исполнил Владимир Копуш – актер, чьей родиной является Красноярский край. Накануне премьеры Sibnovosti поговорили с земляком о съемках, вспомнили 90-е и, конечно, малую родину актера – село Верхнеусинское Ермаковского района.

«В общем контексте это смешная история, и съемки проходили весело», - красноярский актер Владимир Копуш о съемках в сериале ТНТ «Милиционер с Рублевки»

- Владимир, в эпизоде второго сезона сериала «Милиционер с Рублёвки» вы играете одну из главных ролей. Расскажите, как попали на проект и как проходили пробы?

- Для таких задач существуют актерские агентства, через которые кастинг-директоры ищут нужных актеров. Если подходишь, зовут на пробы, а дальше все зависит от тебя. Мне повезло, у меня хороший агент, который меня представляет. 

- Расскажите о вашем герое, кто он, как его зовут и чем занимается? Насколько он вам близок по духу?

- Не хочу спойлерить, скажу лишь, что этот парень суров и нелюдим. И главному герою, молодому милиционеру Володе Яковлеву в исполнении Артема Сучкова удается найти с ним контакт.

- За время съемок всем актерам пришлось на время «погрузиться» в 90-е. Как вам такая «машина времени»? Заскучали по тем временам?

- Я бы не сказал, что прямо скучаю по тем временам. Скорее с ностальгией вспоминаю про свою молодость, которая как раз пришлась на те лихие времена.

«В общем контексте это смешная история, и съемки проходили весело», - красноярский актер Владимир Копуш о съемках в сериале ТНТ «Милиционер с Рублевки»

- Был ли какой-то момент во время съемок «Милиционера с Рублевки», который вам сильнее всего запомнился? Что в целом особенно запомнилось со съемок?

- В общем контексте это смешная история, и съемки проходили весело. И, слава богу, никаких форс-мажоров в это время не случалось.

- О личном. Вы актер, режиссер, человек творческий – работа над каким проектом в вашей карьере оставила самый глубокий след?

- Конечно, самый первый большой проект – 8-серийный сериал "Круиз", где я снимался с народным артистом России Александром Михайловым. Я играл его телохранителя, вернее, его персонажа. И на сьемках мы подружились с Александром Яковлевичем и дружим до сих пор.

- Как часто приезжаете в Красноярский край, на малую родину? Скучаете по малой родине, может быть. не хватает какого-то местного колорита?

- В последнее время в силу занятости все меньше получается, к сожалению, приезжать в Усинск. Но часто по ночам мне снится мое село, старый мамин дом. И иногда хочется свежих и хрустящих маминых огурчиков прямо с огорода. И свежих кедровых орешков.

Фото:©телеканал ТНТ

 

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