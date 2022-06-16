Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году

Рынок недвижимости Дубая находится на подъеме начиная со второй половины 2020 года. С этого момента спрос только растет, равно как и цены. Все большее количество иностранцев планируют купить недвижимость в Damac Hills, Downtown Dubai и в других популярных районах мегаполиса. Всего в эмирате более 60 фри-холд зон, в которых иностранцы могут владеть жилым фондом на праве полной частной собственности. Остается разобраться, насколько выгодны подобные инвестиции в рамках сложившейся ситуации на рынке недвижимости, и какие районы города наиболее инвестиционно привлекательны.

Состояние рынка недвижимости Дубая

Прошли времена, когда экономика ОАЭ зависела в большей степени от нефти. Наиболее крупный скачок цен на жилой фонд наблюдался в период с 2002 по 2008 год, когда квартиры и дома подорожали почти в четыре раза. Мировой кризис вынудил их снова упасть и период восстановления пришелся лишь на 2013-2014 годы. Именно с данным пиком сравнивают ситуацию в 2021-2022 годах, когда рост спроса вызвал существенное подорожание недвижимости. Только за февраль текущего года апартаменты уже подорожали на 25,5%, а виллы на 15,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Популярные среди инвесторов Дубая районы

Можно выделить несколько наиболее востребованных сообществ эмирата в глазах иностранцев. Во многом их известность связана с тем, что здесь власти разрешили владеть собственностью гражданам других стран раньше всего. Среди них:

Jumeirah, сообщество на побережье с недвижимостью премиум-класса. Здесь можно приобрести как апартаменты в благоустроенном жилом комплексе, так и роскошную виллу. Стоимость одного квадратного метра жилья начинается от 3500 долларов, но элитные объекты на первой линии стоят гораздо дороже.

Business Bay, деловой центр эмирата. Несмотря на то, что в районе доминирует коммерческая недвижимость, жилые объекты также пользуются спросом не только среди бизнесменов. Развитая инфраструктура сообщества подходит для проживания семей с детьми. Стоимость квадратного метра начинается от 5000 долларов.

Dubai Marina, комьюнити с крупнейшей искусственной гаванью. Район привлекателен для туристов, в том числе благодаря благоустроенной протяженной прибрежной линии. Цены также напрямую зависят от близости к первой линии, на которой за квадратный метр они могут достигать 20000 долларов и более.

Сравнительно молодые сообщества также не отстают, например, район MBR (Мохаммед Бин Рашид Сити) был основан в 2012 году, но в настоящий момент занимает лидирующие позиции по числу сделок с уже готовым жильем. Все эти районы открывают широкие возможности для получения пассивного дохода, так как коэффициент рентабельности жилья варьируется от 4 до 7% годовых, в зависимости от конкретного объекта.

Почему стоит купить квартиру или дом в Дубае прямо сейчас

Город привлекателен благодаря нескольким аспектам:

Выигрышное территориальное расположение на стыке Европы, Азии и Африки, обеспечивающее успешное ведение бизнеса.

Развитая и продолжающая развиваться инфраструктура.

Уникальная система налогообложения. В ОАЭ можно владеть недвижимостью на законных основаниях, получать прибыль от ее сдачи в аренду и не терять прибыль из-за необходимости уплаты налогов.

Спрос на недвижимость Дубая продолжает расти, что подталкивает к увеличению цен. Поэтому инвестировать в недвижимость эмирата выгоднее всего, не затягивая с принятием решения. На официальном сайте https://www.axcapital.ae/ru/ можно найти актуальные предложения о продажах уже готового жилья или строящихся объектов.